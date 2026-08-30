В Латвии не признают наследие СССР заявлениями о "репрессиях" Писатель Гусев: в Латвии боятся, что русские придут и наведут порядок

Москва30 авг Вести.В советские годы Латвия была "витриной" Советских Социалистических Республик. В современных реалиях страна входит в число беднейших стран Евросоюза, живет в "сплетении ненависти и страха" к русскому народу. Об этом заявил ИС "Вести" писатель Игорь Гусев.

За прошедшие десятилетия в стране закрылись крупнейшие промышленные объекты. Во многих жилых кварталах ухудшилось состояние инфраструктуры. В латышском обществе усиливаются опасения относительно РФ, отметил он.

Наши наивные попытки - говорить о том, что "мы же вам [в СССР] столько понастроили". Ответ будет один: "А мы вас просили? Вы нас оккупировали, вы нас репрессиями своими замордовали". Сегодня Латвия - это сплетение двух качеств: это ненависть к России и к русским и страх. Страх до кровавой рвоты, что наконец-то русские придут и наведут порядок, вдруг придется отвечать за все, что натворили. И вот это все сжигает их изнутри сказал Гусев

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