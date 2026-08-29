Ремонт советских объектов в Латвии оборачивается катастрофой для властей Эксперт заявил, что любое новое строительство в Латвии превращается в катастрофу

Москва29 авг Вести.После провозглашения независимости в Латвии не было построено ни одной новой больницы или школы, там также разрушаются советские производства. Возведение новых объектов превращается в катастрофу для властей. Подробнее о причинах в интервью ИС "Вести" рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич.

Любое новое строительство превращается в катастрофу. Сейчас в Риге собираются ремонтировать вантовый мост поздний советский. Да, он стоял, стоял, больше не может, надо ремонтировать. Так если его закрыть, будет катастрофа, потому что ничего нового не построено объяснил эксперт

Бывший вице-премьер Латвии Айнарс Шлесер в интервью газете Politico ранее заявил, что экономика страны стала жертвой поддержки Украины. Он подчеркнул, что Рига не может игнорировать экономические издержки, и ей необходимо наложить вето при следующем голосовании о продлении антироссийских санкций.