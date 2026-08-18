Константинов: у европейцев нет средств оплачивать антироссийские санкции Константинов: у европейцев нет средств оплачивать санкции против РФ

Москва18 авг Вести.Страны Европы больше не имеют возможностей оказывать помощь Киеву и оплачивать издержки, ставшие результатом санкций против России. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Ранее лидер консервативной партии "Латвия на первом месте", бывший вице-премьер Айнарс Шлесерс в интервью Politico заявил, что Рига теряет большие суммы денег и "является жертвой" политики по поддержке Украины и антироссийских санкций. По его словам, Латвия больше не может закрывать глаза на экономические издержки, связанные с поддержкой Киева. Как заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в комментарии изданию, страна должна получить дополнительные семь миллиардов евро из бюджета Евросоюза на следующие семь лет, чтобы покрыть выросшие расходы на оборону и экономические последствия разрыва связей с Россией.

Одним словом, платить надо не только Украине за то, чтобы она самоубивалась о Россию, но оплачивать надо и антироссийские санкции. Вот только где европейцам найти такую безразмерную кубышку? Как говорил один литературный персонаж, "ищи дурака" отметил Константинов

Он добавил, что лидеры стран Европы рассчитывали на финансовую поддержку со стороны союзников, в частности США, однако не получили ее в том объеме, в котором ожидали.

Только такие упертые персонажи как [глава евродипломатии Кая] Каллас, у которой дедушка был в СС, папа – в КПСС, а сама она – в ЕС, никак не могут перестроиться. Но раз Каллас не меняется, следует ждать замены Каллас заключил Константинов

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас объявила о подготовке самого масштабного пакета санкций против РФ.

Позже глава делегации правой АПС (Австрийской партии свободы) в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что требование Евросоюза о введении новых антироссийских санкций не приведет к миру. По его мнению, ЕС нужно сосредоточиться на дипломатии, а не на санкциях и эскалации.