Politico: Латвия простит у Брюсселя 7 млрд евро за разрыв связей с РФ

Латвия просит у ЕС 7 млрд евро за соседство с Россией Politico: Латвия простит у Брюсселя 7 млрд евро за разрыв связей с РФ

Москва17 авг Вести.Латвия хочет получить от Евросоюза 7 млрд евро из следующего семилетнего бюджета, чтобы покрыть выросшие расходы на оборону и экономические последствия разрыва связей с Россией, пишет Politico.

Премьер-министр страны Андрис Кулбергс заявил изданию, что Латвия оплачивает "оборону всей Европы". При этом большая часть средств из оборонных расходов, добавил он, направляется обратно на Запад через закупки вооружения у Германии, Франции, Швеции, Испании и Нидерландов.

Премьер-министр Латвии хочет, чтобы Брюссель выделил 7 миллиардов евро на покрытие расходов на проживание у границ с Россией говорится в статье

7 млрд евро Рига хочет получить в дополнение к другим – уже выделенным – средствам. Эти деньги составят почти половину от прогнозируемых оборонных расходов Латвии в размере 15,1 млрд евро за тот же период.

В свою очередь, латвийский бизнесмен и политический деятель Айнарс Шлесерс заявил, что Латвия "должна требовать компенсацию" за поддержку антироссийских санкций.

Мы теряем деньги… мы говорим о том, как поддержать Украину, но мы жертвы приводит его слова издание

В статье отмечается, что Латвия с большой вероятностью ослабит жесткую позицию в отношении РФ. Близящиеся выборы выявляют растущее противостояние по вопросу о том, как долго страна сможет нести экономические и военные издержки, связанные с разрывом отношений с Россией.

Ранее латвийский премьер Кулбергс заявил, что власти страны приобрели системы для борьбы с беспилотниками, однако "забыли приобрести боеприпасы".