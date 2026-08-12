Премьер Латвии заявил, что страна забыла купить боеприпасы к БПЛА Премьер Латвии Кулбергс: системы борьбы с БПЛА купили без боеприпасов

Москва12 авг Вести.Латвия приобрела системы борьбы с беспилотниками, однако не обеспечила их необходимыми боеприпасами, "забыв" закупить необходимый арсенал. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрис Кулбергс.

В интервью агентству LETA он признал, что при одной из закупок власти приобрели оборудование для противодействия дронам, однако не предусмотрели боеприпасы для его применения.

Мы закупили системы, но забыли приобрести боеприпасы сказал Кулбергс

При этом премьер не уточнил, о какой именно закупке идет речь, какой вид вооружения был приобретен и какое ведомство отвечало за этот процесс. На вопрос о возможной связи ситуации с решениями, принятыми во время работы Андриса Спрудса министром обороны, Кулбергс не стал отвечать прямо.

Ранее в Минобороны Латвии сообщили, что ВВС республики рассматривают закупку бразильских легких турбовинтовых штурмовиков Embraer A-29 Super Tucano. С производителем уже налажен контакт.