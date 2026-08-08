Москва8 авгВести.Военно-воздушные силы Латвии рассматривают возможность закупки бразильских легких турбовинтовых штурмовиков Embraer A-29 Super Tucano. Об этом сообщает официальный портал министерства обороны республики Sargs.lv.
Как заявил командующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис, военное руководство уже установило контакты с производителем.
Передавая эстафету следующему командующему ВВС, полковнику Эдмундсу Свенчасу, я обязательно буду призывать его сосредоточиться на этих самолетах — не как на классических самолетах, а как на средствах противовоздушной обороны, особенно для борьбы с медленно летающими целями и беспилотникамизаявил полковник
В рижском ведомстве рассчитывают использовать данные самолеты не только для тренировки пилотов и разведки, но и в качестве элементов системы противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками и медленно летающими воздушными целями.