Латвия рассматривает закупку штурмовиков Super Tucano для борьбы с БПЛА Латвия ведет переговоры о покупке легких штурмовиков у Бразилии

Москва8 авг Вести.Военно-воздушные силы Латвии рассматривают возможность закупки бразильских легких турбовинтовых штурмовиков Embraer A-29 Super Tucano. Об этом сообщает официальный портал министерства обороны республики Sargs.lv.

Как заявил командующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис, военное руководство уже установило контакты с производителем.

Передавая эстафету следующему командующему ВВС, полковнику Эдмундсу Свенчасу, я обязательно буду призывать его сосредоточиться на этих самолетах — не как на классических самолетах, а как на средствах противовоздушной обороны, особенно для борьбы с медленно летающими целями и беспилотниками заявил полковник

В рижском ведомстве рассчитывают использовать данные самолеты не только для тренировки пилотов и разведки, но и в качестве элементов системы противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками и медленно летающими воздушными целями.