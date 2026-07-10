Москва10 июл Вести.Эстонское руководство приступило к обсуждению с несколькими фирмами возможных закупок дальнобойных ракет, среди которых есть и боеприпасы, совместимые с реактивными системами залпового огня HIMARS. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Министерство обороны начало переговоры с несколькими предприятиями о поставке ракет большой дальности​​​. Например, крылатой ракеты Barracuda, которая может запускаться с установки HIMARS говорится в сообщении

Как отмечается в публикации, оборонное ведомство страны вступило в диалог сразу с рядом производителей по вопросу поставок ракетного вооружения большой дальности. В качестве примера называется крылатая ракета Barracuda, пуск которой возможен с установок HIMARS.

Руководитель эстонского Минобороны Ханно Певкур подтвердил, что Таллин рассматривает возможность закупки Barracuda у американского производителя Anduril Industries. По его словам, это лишь один из рассматриваемых сценариев, а итоговое решение будет приниматься с учетом стоимости вооружения и реальных нужд национальной армии.

В последние годы Россия фиксирует небывалую активность Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей. НАТО развивает подобные программы, объясняя это необходимостью "сдерживания российской агрессии". Российская сторона не раз заявляла о своей тревоге в связи с усилением военного присутствия блока на европейском континенте.