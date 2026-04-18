Эстония может начать закупать HIMARS у Южной Кореи при задержке поставок США ERR: Эстония допускает обсуждение закупки HIMARS у Южной Кореи

Москва18 апр Вести.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур допустил, что Таллин будет обсуждать закупку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и снарядов для него у Южной Кореи. Такой сценарий возможен в случае задержек поставок со стороны США, передает телерадиокомпания ERR.

Сообщается, что Эстония столкнулась с риском задержек поставок из Соединенных Штатов боеприпасов для ключевых систем вооружения. Перебои коснулись ракет для HIMARS и противотанковых комплексов Javelin.

[Глава Минобороны Эстонии Ханно] Певкур допустил, что если поставки для HIMARS займут слишком много времени, правительство обсудит закупку дополнительных ракетных систем и снарядов у Южной Кореи говорится в публикации

Уточняется, что окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от ответа Вашингтона.

Телерадиокомпания также отметила, что сроки задержки поставок до сих пор не известны, однако поводов для паники пока нет, поскольку у Эстонии есть необходимые запасы. Задержку в два-три года в Таллине назвали некритичной, однако в случае более длительных перебоев поставок вынудят Эстонию искать альтернативы. В частности, рассматривается закупка вооружения у Турции, Израиля и Южной Кореи.