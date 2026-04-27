Истребители НАТО снова проводят тренировочные полеты над Эстонией ERR: истребители НАТО проводят тренировочные полеты над территорией Эстонии

Москва27 апр Вести.Истребители стран НАТО на этой неделе снова проводят тренировочные полеты над Эстонией. По информации телерадиокомпании ERR, в том числе возможны маневры на сверхзвуковой скорости.

На этой неделе ... истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии следует из публикации

Учения, как указано в материале, будут проводиться до 3 мая. Как отмечается, во время тренировочных мероприятий могут быть отработаны маневры на сверхзвуковых скоростях. Кроме того, в программу учений входят полеты на малых высотах не ниже 152 метров.