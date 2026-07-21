Москва21 июл Вести.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS двое суток подряд летает над акваторией Рижского залива к западу от Риги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Уточняется, что 20 июля судно кружило в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а также над водами Рижского залива​​​.

Так, самолет ДРЛО поднялся в небо из международного аэропорта Шауляйв Литве. Войдя в воздушное пространство Латвии, судно начало двигаться по кругу возле аэропорта Юрмалы. По данным на 15:10 21 июля по московскому времени, Boeing E-3A Sentry AWACS продолжал летать вокруг аэропорта со скоростью более 640 километров в час.

Boeing E-3A Sentry AWACS способен идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО.

16 июля сообщалось, что Литва и Латвия выразили готовность принять на свои территории средства ядерного сдерживания НАТО.