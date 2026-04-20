Москва20 апр Вести.Экипажи истребителей стран Североатлантического альянса, которые базируются в странах Балтии, начали учения в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщил Генеральный штаб Сил обороны республики.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на заявление эстонского Генштаба, учения пройдут с 20 по 26 апреля.

Все полеты и их элементы необходимы для обеспечения готовности самолетов НАТО к реагированию на воздушные инциденты говорится в заявлении

По данным Генштаба, учения на малых высотах будут осуществляться на высоте не ниже 152 метров. Эстонские военные предупредили население, что полеты на сверхзвуковых скоростях будут сопровождаться ударной волной и сверхзвуковым ударом, которые могут напоминать взрыв или мощный выстрел из пушки.