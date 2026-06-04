LETA: премьер Латвии призвал граждан отдыхать в Латгалии, несмотря на дроны ВСУ

Премьер Латвии предложил гражданам отдыхать в Латгалии, несмотря на ЧП с дронами LETA: премьер Латвии призвал граждан отдыхать в Латгалии, несмотря на дроны ВСУ

Москва4 июн Вести.Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что жителям страны следует проводить отпуск в Латгалии, несмотря на происшествия с украинскими беспилотниками (БПЛА), сообщает агентство LETA.

Кулбергс пообещал провести свой свободный день именно в Латгалии.

Премьер призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгалии, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества отмечает LETA

Происшествия с украинскими дронами создают большие проблемы для фермеров, предпринимателей, участников туристического рынка и других отраслей экономики Латвии, считает Кулбергс.

Подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард рассказал, что государства Прибалтики не смогут предотвратить использование киевским режимом балтийского воздушного пространства для запуска дронов по России. Киев уже более десяти лет пытается втянуть как можно больше стран в конфликт с Москвой, отметил Боссхард.

Между тем агентство Reuters написало, что НАТО разрабатывает командную структуру, которую можно быстро развернуть на побережье Балтийского моря.