Премьер Латвии после выборов сделал выпад в адрес России

Кулбергс после выборов в Сейм сделал выпад в адрес Москвы Премьер Латвии после выборов сделал выпад в адрес России

Москва4 окт Вести.Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после выборов в Сейм выступил с заявлением касательно России. Его слова приводит литовский портал LRT.

Журналист спросил премьера, какое послание он хотел бы адресовать России.

Мы сильнее, чем когда-либо. Я думаю, что восточный фланг НАТО - страны Балтии, Финляндия, Польша и Румыния - показал, что мы вкладываем в оборону больше, чем почти кто-либо в Европе сказал Кулбергс

Он также заявил, что угроза со стороны восточного соседа якобы остается, а также попросил у Европы денег.

Нам нужна сильная экономика, если мы хотим сохранить сильную границу Европейского союза добавил Кулбергс

Накануне стало известно, что партия "Объединенный список" во главе с премьер-министром лидирует на выборах в Сейм Латвии.

Экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, в свою очередь, рассказал, что страна лишилась значительной части самостоятельности и стала зависима от Брюсселя и Вашингтона.