Премьер Латвии призвал ЕС помогать Киеву ради кофе и круассанов по утрам Премьер Латвии призвал Европу помогать Украине ради кофе и круассанов на завтрак

Москва16 окт Вести.Евросоюз должен продолжать спонсировать Украину, если его жители хотят есть круассаны и пить кофе по утрам, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс по прибытии на саммит ЕС.

Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину сказал политик, отвечая на вопросы журналистов

Он также пожаловался, что страны, расположенные на восточном фланге НАТО, в том числе Латвия, вынуждены "инвестировать больше всех, занимать больше всего денег, сталкиваться с наибольшим дефицитом бюджета".

Ранее Кулбергс призвал европейцев нарастить финансовую помощь Украине, отметив, что эти расходы сопоставимы с отказом от одного бокала пива в год.