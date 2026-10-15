Москва15 октВести.Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал граждан Европейского союза нарастить финансовую помощь Украине, заявив, что эти расходы сопоставимы с отказом от одного бокала пива в год. Об этом он сообщил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.
По мнению латвийского премьера, европейцам стоит временно отказаться от привычного комфорта ради безопасности жизней на Украине. Кулбергс подчеркнул, что европейская экономика легко справится с такой финансовой нагрузкой, если каждый житель объединения проявит солидарность.