Москва26 нояВести.Латвия не поможет Украине с экспортом ее агропродукции, если та попытается ускорить принятие запрета на транзит российского зерна. С таким предупреждением выступил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс.
Его высказывание привел портал Delfi.
Он (Кулбергс. — Прим. ред.) подчеркнул, что Латвия не хочет никакого российского зерна, но, если решение будет принято поспешно, Украине автоматически дадут понять, что Латвия не может ей помочьговорится в материале
Несмотря на просьбы Киева, как добавил Кулбергс, Рига не может сейчас принять "эмоциональное решение" и запретить транзит зерна из РФ, поскольку в долгосрочной перспективе это может навредить ее национальным интересам.
Глава МИД Латвии Байба Браже ранее сообщала о подготовке ведомством проекта постановления правительства, который предусматривает запрет на транзит зерна из России и Белоруссии через территорию республики.
При этом как ранее сообщал портал LSM со ссылкой на доклад Министерства сообщения прибалтийской республики, в случае прекращения РФ транзита зерна латвийские перевозчики и портовая инфраструктура могут ежегодно терять примерно 290 млн евро.