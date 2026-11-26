Премьер Латвии предупредил Украину о рисках шага против России Delfi: Кулбергс предупредил Украину по поводу запрета транзита российского зерна

Москва26 ноя Вести.Латвия не поможет Украине с экспортом ее агропродукции, если та попытается ускорить принятие запрета на транзит российского зерна. С таким предупреждением выступил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс.

Его высказывание привел портал Delfi.

Он (Кулбергс. — Прим. ред.) подчеркнул, что Латвия не хочет никакого российского зерна, но, если решение будет принято поспешно, Украине автоматически дадут понять, что Латвия не может ей помочь говорится в материале

Несмотря на просьбы Киева, как добавил Кулбергс, Рига не может сейчас принять "эмоциональное решение" и запретить транзит зерна из РФ, поскольку в долгосрочной перспективе это может навредить ее национальным интересам.

Глава МИД Латвии Байба Браже ранее сообщала о подготовке ведомством проекта постановления правительства, который предусматривает запрет на транзит зерна из России и Белоруссии через территорию республики.

При этом как ранее сообщал портал LSM со ссылкой на доклад Министерства сообщения прибалтийской республики, в случае прекращения РФ транзита зерна латвийские перевозчики и портовая инфраструктура могут ежегодно терять примерно 290 млн евро.