Экономист Зубец: Литва и Латвия могут лишиться миллионов из-за решений по зерну

Экономист предсказал, к чему могут привести для Литвы и Латвии решения по зерну Экономист Зубец: Литва и Латвия могут лишиться миллионов из-за решений по зерну

Москва5 сен Вести.Угрожая полным запретом на транзит российского зерна, Латвия и Литва рискуют недополучить миллионы долларов. Такое мнение выразил экономист Алексей Зубец, его слова приводит здание "Абзац".

По его мнению, таким образом Латвия и Литва "пытаются заставить Россию согласиться на мир в Черном море". Экономист считает это способом давления, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно в этом регионе.

Зубец также заявил, что один из ключевых потребителей зерна России – это Китай, и у российской стороны есть возможность доставлять продукцию по сухопутной границе. Другим потребителем эксперт назвал страны Центральной Азии, и в этом случае, по словам экономиста, тоже не смогут блокировать поставки.

Экономист полагает, что в Латвии и Литве при принятии решения о запрете не получат дополнительного дохода – "это сотни миллионов долларов прибыли, если бы они согласились участвовать в транзите".

Их доход составлял бы десятки или даже сотни миллионов долларов сказал Зубец

Экономист уточнил, что точную сумму озвучить сложно. По мнению эксперта, инициатива о запрете идет не от данных двух стран, а Европейского союза.

Ранее СМИ сообщали, что власти Литвы и Латвии рассматривают возможность полностью остановить транзит российского зерна через территорию своих стран. Резкое увеличение объема таких поставок допускается в октябре, заявили источники.