Москва5 сенВести.Угрожая полным запретом на транзит российского зерна, Латвия и Литва рискуют недополучить миллионы долларов. Такое мнение выразил экономист Алексей Зубец, его слова приводит здание "Абзац".
По его мнению, таким образом Латвия и Литва "пытаются заставить Россию согласиться на мир в Черном море". Экономист считает это способом давления, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно в этом регионе.
Зубец также заявил, что один из ключевых потребителей зерна России – это Китай, и у российской стороны есть возможность доставлять продукцию по сухопутной границе. Другим потребителем эксперт назвал страны Центральной Азии, и в этом случае, по словам экономиста, тоже не смогут блокировать поставки.
Экономист полагает, что в Латвии и Литве при принятии решения о запрете не получат дополнительного дохода – "это сотни миллионов долларов прибыли, если бы они согласились участвовать в транзите".
Их доход составлял бы десятки или даже сотни миллионов долларовсказал Зубец
Экономист уточнил, что точную сумму озвучить сложно. По мнению эксперта, инициатива о запрете идет не от данных двух стран, а Европейского союза.
Ранее СМИ сообщали, что власти Литвы и Латвии рассматривают возможность полностью остановить транзит российского зерна через территорию своих стран. Резкое увеличение объема таких поставок допускается в октябре, заявили источники.