Экс-депутат Риги - о возможном прекращении транзита зерна через Латвию и Литву Экс-депутат в Риге назвал политическим возможный запрет ввоза зерна из РФ

Москва5 сен Вести.Возможное прекращение транзита российского зерна через Латвию и Литву является политическим жестом, а также создает большие риски для продовольственной безопасности двух республик, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

В субботу информационное агентство Reuters сообщило, что Латвия и Литва рассматривают прекращение транзита российского зерна через свои порты​​​.

Для стран Прибалтики это политический жест с огромными рисками для продовольственной безопасности, с ростом цены для собственной логистики и аграрной себестоимости сказал Панкратов

Производственные издержки, по мнению собеседника, испытают отдельные хозяйства - сферы животноводства и птицеводства. Особенно запрет на ввоз зерна ударит по портово-железнодорожному комплексу – это потеря грузовой базы, платы за перевалку и хранение.

Как пишет Reuters, несмотря на напряженные отношения между Россией и ее балтийскими соседями, поставки российского зерна через страны Балтии продолжаются, хотя в прошлом сезоне они сократились примерно до 1 миллиона тонн с 2,5 миллиона тонн два года назад. Ожидается, что объемы поставок резко возрастут в следующем месяце, так как удары украинских беспилотников в Черном и Азовском морях вынудили экспортеров искать альтернативные маршруты.

Российский экспорт через страны Балтии в этом сезоне может достичь 5-6 миллионов тонн, а если станут доступны и эстонские порты, то и 10 миллионов тонн, отмечает агентство.