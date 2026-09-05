Литва и Латвия обсуждают запрет транзита зерна из России Reuters: Литва и Латвия планируют прекратить транзит российского зерна

Москва5 сен Вести.Власти Литвы и Латвии рассматривают возможность полностью остановить транзит российского зерна через территорию своих стран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Согласно данным агентства, после украинских атак на российские порты в Балтийском море Москва начала перенаправлять часть зернового экспорта через балтийские государства, прежде всего через Латвию.

По словам источников, допускается резкое увеличение объема таких поставок в октябре.

Правительство Латвии намерено обсудить полный запрет на перевозку российского зерна. Литва пока не уточнила, какие именно ограничения могут быть введены.

Экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры противоречит нашим ценностям подчеркнул литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичюс

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Россия к настоящему времени собрала более 110 миллионов тонн зерна, в том числе 83,5 миллиона тонн пшеницы.