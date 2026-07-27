LRT: российских артистов обяжут осуждать СВО при въезде в Литву

Российских артистов обяжут осуждать СВО при въезде в Литву LRT: российских артистов обяжут осуждать СВО при въезде в Литву

Москва27 июл Вести.МИД Литвы предлагает обязать россиян, въезжающих в балтийскую республику с целью проведения образовательных и культурных мероприятий, подписывать декларацию с осуждением действий России на Украине, сообщает LRT.

Предлагаемая инициатива направлена на ограничение работы в Литве российских артистов, спортсменов и иных публичных персон.

Данным требованием вводится ясное, прозрачное и единое для всех правовое регулирование, когда принятие решений опирается на объективные критерии, а не на отдельную оценку для каждого случая говорится в комментарии внешнеполитического ведомства

В ведомстве отметили, что "отказ подписать документ закроет путь в Литву".

Ранее в Литве заявили об отсутствии прямой угрозы со стороны России.