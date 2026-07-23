Москва23 июл Вести.Латвия ввела запрет на импорт из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек и некоторых других товаров. Соответствующее решение принял сейм (парламент) балтийской республики.

Уточняется, что законопроект поддержали 66 депутатов, против высказались 8 законодателей.

Теперь МИД сможет незамедлительно составить и представить правительству список запрещенных к импорту товаров приводит слова главы МИД страны Байбы Браже гостелерадио lsm

Подчеркивается, что запрет будет распространяться как на прямой, так и на параллельный импорт из России и Белоруссии. При этом транзит через территорию Латвии в другие государства - члены ЕС ограничиваться не будет.

15 июля глава Министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис выступил за полное исключение русскоязычного контента из национального медиапространства страны.