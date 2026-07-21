Советник по нацбезопасности Литвы: мы не видим прямой угрозы от России

В Литве заявили об отсутствии угрозы со стороны России Советник по нацбезопасности Литвы: мы не видим прямой угрозы от России

Москва21 июл Вести.Россия не представляет прямой угрозы Литве. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента балтийской страны Дейвидас Матуленис.

По его словам, которые приводит издание Delfi, страна не изменяет своей позиции по этому вопросу.

Уровень прямой угрозы не изменился — то есть мы ее не видим сказал Матуленис

В то же время другие европейские лидеры продолжают заявлять о якобы существующей угрозы со стороны России. Так, 26 июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российская сторона остается долгосрочной угрозой для Североатлантического альянса.