Экс-разведчик США Риттер: у Литвы нет оружия, которым она угрожает Калининграду

"Нет никакого оружия": экс-разведчик США считает угрозы Литвы в адрес РФ пустыми Экс-разведчик США Риттер: у Литвы нет оружия, которым она угрожает Калининграду

Москва9 июн Вести.Литва не располагает вооружением, которым власти страны угрожают Калининграду, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис 18 мая призвал НАТО продемонстрировать возможность организации нанести удары по военным объектам России в Калининградской области и подчеркнул, что у альянса "есть все необходимые средства" для этого.

Мне любопытно, о чем говорит литовский министр иностранных дел, какое оружие он планирует использовать, чтобы угрожать Калининграду? Ведь у Литвы нет никакого оружия сказал Риттер в интервью РИА Новости

Он отметил, что литовские власти, по всей видимости, рассчитывают на американское оружие, но, по словам бывшего разведчика США, "у американцев его тоже больше нет".

Комментируя угрозы со стороны Будриса, президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы есть средства сровнять с землей всех, кто попытается атаковать военные базы на ее территории.

Как считает первый зампред Думы по международным делам Алексей Чепа, Россия сможет за 15 минут уничтожить Литву в случае нападения сил НАТО на Калининград.