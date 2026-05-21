Премьер Литвы призвала не обвинять Россию без доказательств

В Литве призвали политиков отказаться от резких заявлений в адрес РФ Премьер Литвы призвала не обвинять Россию без доказательств

Москва21 мая Вести.Глава правительства Литвы Инга Ругинене призвала политиков воздержаться от необоснованных заявлений в адрес России. Ее слова цитирует агентство ТАСС.

Во время правительственного часа в парламенте она ответила на заявления главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который начал утверждать, будто Россия пытается перенаправить беспилотники в сторону республики.

Данных о том, что пролетающие дроны направляются в сторону Литвы, нет. Необходимо сохранять спокойствие, руководствоваться инструкциями и воздерживаться от каких-то острых высказываний сказала Ругинене

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поделился мнением, что Литва и другие страны Прибалтики своими заявлениями пытаются продемонстрировать, что еще существуют.