Москва20 авг Вести.Минсельхоз России предпринимает меры для перенаправления экспортных коридоров реализации зерна с Азово-Черноморского бассейна на Балтику, рассказал вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ", председатель Комитета по сельскому хозяйству, член рабочей группы Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" Сергей Соколов в интервью ИС "Вести".

По прогнозам аналитиков, потенциал экспорта российского зерна в этом сельхозгоду оценивается в 58,5 млн тонн, в том числе 45,5 млн тонн пшеницы. Однако из-за затруднения судоходства и блокировки экспортных коридоров в этом сезоне реальные цифры могут быть скорректированы.

На сегодняшний день сценарии экспорта отчасти зависят от разрешения ситуации на юге в Азовском море, где по объективным причинам затруднено судоходство. Поэтому Минсельхоз России сейчас предпринимает в режиме штаба активные действия по распределению собранного урожая в Ростовской области, в Краснодарском крае, на порты и направления Балтики отметил Соколов

Россия – один из ведущих мировых экспортеров пшеницы. В условиях экстремальной жары и засухи в Европе, а также проблем с судоходством в Ормузском проливе, востребованность российского зерна в мире только растет.

Ранее финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова в интервью ИС "Вести" заявила, что устойчивые показатели уборки зерновых культур позволят обеспечить внутренний рынок России, а также сохранить показатели по экспортному потенциалу.