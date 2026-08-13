Эксперт Зайнуллин: в Европе растет спрос на пшеницу из РФ

Эксперт объяснил рост спроса на российскую пшеницу Эксперт Зайнуллин: в Европе растет спрос на пшеницу из РФ

Москва13 авг Вести.Изменения климата приводят к проблемам с урожаем в Европе и ряде других стран, вследствие чего в этих регионах растет спрос на пшеницу из России. Об этом ИС "Вести" рассказал научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

В Европе, в ряде других стран наблюдаются проблемы с климатом, наблюдаются проблемы с урожаем, возрастает очень сильно запрос на российскую пшеницу поделился Зайнуллин

Он рассказал, какие направления экспорта из РФ также растут.

Россия наложила ограничения на поставку за рубеж нефтепродуктов в связи с топливным кризисом. Но, тем не менее, по-прежнему ряд нефтепродуктов, и сырая нефть, и газ по-прежнему идут на экспорт в больших объемах. Следующее – это химическая продукция, это металлы. Продукция военно-промышленного комплекса, которая, в общем-то, все больше и больше пользуется спросом объяснил Зайнуллин

Ранее доктор экономических наук, профессор, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод дал мрачный прогноз последствий возможного уменьшения экспорта из РФ. Он заявил, что это приведет к росту голодающих по всему миру.