Минсельхоз переориентирует потоки поставок сельхозпродукции за рубеж Минсельхоз ведет работу по переориентации направлений экспорта сельхозпродукции

Москва12 авг Вести.Минсельхоз России работает над переориентацией направлений поставок сельхозпродукции за рубеж. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

Для обсуждения этого вопроса глава Минсельхоза Оксана Лут провела совещание с представителями сельскохозяйственной отрасли и транспорта, где обсудила создание альтернатив имеющимся маршрутам поставок.

Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений. В этих условиях Минсельхоз совместно с профильными ведомствами и участниками рынка ведет работу по переориентации грузовых потоков на альтернативные направления говорится в сообщении

Ранее экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод в беседе с ИС "Вести" допустил, что сокращение экспорта пшеницы из России может грозить ростом числа голодающих по всей планете.