Москва12 авгВести.Минсельхоз России работает над переориентацией направлений поставок сельхозпродукции за рубеж. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.
Для обсуждения этого вопроса глава Минсельхоза Оксана Лут провела совещание с представителями сельскохозяйственной отрасли и транспорта, где обсудила создание альтернатив имеющимся маршрутам поставок.
Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений. В этих условиях Минсельхоз совместно с профильными ведомствами и участниками рынка ведет работу по переориентации грузовых потоков на альтернативные направленияговорится в сообщении
Ранее экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод в беседе с ИС "Вести" допустил, что сокращение экспорта пшеницы из России может грозить ростом числа голодающих по всей планете.