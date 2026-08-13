Эксперт Зайнуллин заявил о росте интереса к русской продукции в КНР

В Китае растет интерес к русской продукции Эксперт Зайнуллин заявил о росте интереса к русской продукции в КНР

Москва13 авг Вести.В Китае открывается все больше русских магазинов, в стране растет популярность продуктов из РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

В Китае наблюдал, все больше растет популярность русских магазинов, где представлена та же номенклатура продукции, что и в наших. Это гречка, другие крупы, кондитерские изделия и так далее. То есть все больше и больше китайцев испытывают интерес к российским продуктам рассказал Зайнуллин

Он добавил, что сейчас КНР увеличил закупки сельскохозяйственной продукции из РФ, при этом снизив торговые отношения с США.

Ранее Зайнуллин рассказал о росте спроса на пшеницу из РФ в Европе. По его словам, причинами является экстремальное изменение климата.