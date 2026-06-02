Москва2 июнВести.Сельское хозяйство является перспективным направлением в сотрудничестве России и Китая. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
По его словам, данная отрасль очень важна для КНР.
В дальнейшем перспективное направление, я думаю, что это сельское хозяйство … Потому что у Китая самое крупное население … Сельское хозяйство … очень важно для Китая. А Россия, особенно Дальний Восток, Сибирь – очень большая, черная, хорошая земля для урожаясказал Чжоу Лицюнь
Ранее востоковед, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что Россия играет важную роль в стратегии развития Китая в долгосрочной перспективе.