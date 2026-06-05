Зампредседателя КНР: Китай и РФ будут развивать мир, где воцарится толерантность

В КНР заявили о готовности развивать с Россией мир, где воцарится толерантность Зампредседателя КНР: Китай и РФ будут развивать мир, где воцарится толерантность

Москва5 июн Вести.Китай намерен совместно с Россией развивать мир, в котором воцарятся толерантность и взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Политик подчеркнул, что Пекин намерен вместе с Москвой укреплять взаимодействие в рамках инициативы по глобальному управлению.

И сообща развивать мир, где воцарятся открытость, толерантность, равноправие, справедливость и взаимовыгодное сотрудничество сказал Хань Чжэн

Он добавил, что Китай и Россия, будучи ведущими мировыми державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, играют важную роль в преобразовании системы глобального управления.