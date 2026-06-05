Москва5 июнВести.На полях XXIX Петербургского международного экономического форума состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэнем. Высокий гость из Пекина выступил с важным дипломатическим поручением, адресованным российскому лидеру.
Открывая беседу, китайский политик акцентировал внимание на личном послании от главы своего государства.
Прежде всего, хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от Си Цзиньпина, а также поздравляю вас с успешным проведением ПМЭФзаявил Хань Чжэн, обращаясь к Владимиру Путину
Ранее зампредседателя КНР заявил о готовности развивать с Россией мир, где воцарится толерантность.