Хань Чжэн на полях ПМЭФ передал Путину привет от Си Цзиньпина

Зампред КНР передал Путину приветствие от Си Цзиньпина Хань Чжэн на полях ПМЭФ передал Путину привет от Си Цзиньпина

Москва5 июн Вести.На полях XXIX Петербургского международного экономического форума состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэнем. Высокий гость из Пекина выступил с важным дипломатическим поручением, адресованным российскому лидеру.

Открывая беседу, китайский политик акцентировал внимание на личном послании от главы своего государства.

Прежде всего, хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от Си Цзиньпина, а также поздравляю вас с успешным проведением ПМЭФ заявил Хань Чжэн, обращаясь к Владимиру Путину

Ранее зампредседателя КНР заявил о готовности развивать с Россией мир, где воцарится толерантность.