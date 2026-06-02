Ушаков: Путин 5 июня обсудит с зампредседателя КНР итоги своего визита в Пекин

Путин обсудит с зампредседателя КНР итоги своего визита в Пекин, заявил Ушаков Ушаков: Путин 5 июня обсудит с зампредседателя КНР итоги своего визита в Пекин

Москва2 июн Вести.Президент России Владимир Путин 5 июня обсудит с заместителем председателя КНР Хань Чжэном итоги своего визита в Пекин в мае. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, беседа состоится после завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

5 июня состоится беседа нашего президента с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хан Чжэном... И естественно, что будут обсуждаться итоги недавнего майского визита нашего президента в Пекин сказал Ушаков

Кроме того, по словам помощника главы государства, Путин и Хань Чжэн обсудят перспективы дальнейшего развития отношений России и Китая.

Ранее Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня.