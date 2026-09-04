Лут рассказала, как в РФ справляются со сбытом зерна Лут рассказала о мерах по реализации российского зерна

Москва4 сен Вести.Минсельхоз России на фоне сложностей с вывозом зерна из Азово-Черноморского бассейна перестраивает экспортные маршруты и готовит дополнительные меры поддержки аграриев. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут.

В акватории Азово-Черноморского бассейна есть сложности, связанные с вывозом сельхозпродукции​​​. В этой связи правительство уже выпустило ряд мер поддержки и, соответственно, сейчас Министерство сельского хозяйства с курирующим вице-премьером готовят дополнительные меры поддержки для наших аграриев сказала она на оперштабе ведомства по проведению сезонных полевых работ

Лут отметила, что в первую очередь речь идет о переориентации экспортных потоков на другие направления. Для субсидирования новых логистических маршрутов правительство выделило 9,7 млрд рублей на компенсацию железнодорожных тарифов. Эти средства уже направлены на перевозку зерна до портов и сухопутных пунктов перехода.

Кроме того, подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила мораторий на уплату экспортных пошлин на зерновые, а также заморозку пошлин на подсолнечное масло и шрот. По словам Лут, соответствующее постановление ожидается в ближайшее время.

Для поддержки финансовой устойчивости аграриев Минсельхоз также предлагает продлить льготные кредиты и лизинг. Еще одна мера предусматривает погектарную поддержку озимого сева в регионах, где он проводится.

Отдельно ведомство рассматривает возможность введения моратория на банкротство сельхозпредприятий в течение сезона и сохранения за ними статуса сельхозтоваропроизводителей. По словам Лут, такая мера может потребоваться прежде всего хозяйствам южных регионов, столкнувшимся с временными трудностями при реализации зерна.

Также Минсельхоз прорабатывает проведение закупочных интервенций зерна. Предполагаемый объем закупок составляет от 1 до 3 млн тонн, в первую очередь для южных регионов. В ведомстве рассчитывают, что комплекс мер позволит сохранить рентабельность сельхозпроизводителей и обеспечить необходимый озимый сев.

В конце августа пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ сообщила, что в России собрали уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров.