Минсельхоз: в России собрали более 100 млн тонн зерна с площади почти 28 млн га

В России собрали уже более 100 миллионов тонн зерна Минсельхоз: в России собрали более 100 млн тонн зерна с площади почти 28 млн га

Москва26 авг Вести.В России к настоящему моменту собрали более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в стране продолжается уборочная кампания.

На сегодняшний день обмолочено 27,9 миллиона гектаров, или свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Собрано 100,5 миллиона тонн зерна, что выше уровня прошлого года на 12,5% говорится в заявлении

В Минсельзхозе подчеркнули, что этого объема достаточно для полного обеспечения потребности России в зерне.

Ранее стало известно, что ведомство прорабатывает предложение о введении до конца года моратория на "плавающие" экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.