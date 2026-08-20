Лут: к 19 августа в России собрали почти 100 млн тонн зерна

Лут: в России уже собрали почти 100 млн тонн зерна Лут: к 19 августа в России собрали почти 100 млн тонн зерна

Москва20 авг Вести.Сбор зерна в России приближается к 100 млн тонн, власти своевременно решают проблемы с топливом, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в интервью "Известиям".

Россия обеспечит внутреннюю потребность по зерновым уже в ближайшие дни, уточнила Лут.

Наши аграрии являются приоритетом в рамках обеспечения топливом. Минэнерго лично занимается вопросами наших аграриев. Понятно, что в связи с террористическими атаками бывают определенные перекосы в регионах приводят "Известия" слова Лут

Из-за украинских атак возникают местные проблемы с топливом для аграриев, но Минэнерго своевременно решает эти проблемы, заключила Лут.