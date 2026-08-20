Москва20 авгВести.Сбор зерна в России приближается к 100 млн тонн, власти своевременно решают проблемы с топливом, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в интервью "Известиям".
Россия обеспечит внутреннюю потребность по зерновым уже в ближайшие дни, уточнила Лут.
Наши аграрии являются приоритетом в рамках обеспечения топливом. Минэнерго лично занимается вопросами наших аграриев. Понятно, что в связи с террористическими атаками бывают определенные перекосы в регионахприводят "Известия" слова Лут
Из-за украинских атак возникают местные проблемы с топливом для аграриев, но Минэнерго своевременно решает эти проблемы, заключила Лут.