Сбор зерна в РФ с начала 2026 года составил 113,5 млн тонн

В России с начала 2026 года собрали 113,5 млн тонн зерна Сбор зерна в РФ с начала 2026 года составил 113,5 млн тонн

Москва8 сен Вести.В России собрали 113,5 млн тонн зерна с начала 2026 года, заявил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева со ссылкой на его заявление по итогам совещания по мерам поддержки производителей сельхозтоваров.

Он отметил, что эти результаты значительно превышают показатели прошлого года, и Россия в целом рассчитывает на хорошие объемы урожая.

В России продолжается уборочная кампания. На данный момент собрано 113,5 млн тонн зерна… При этом в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. Очень важно, чтобы здесь не было сбоев, ведь это – фундамент урожая 2027 года сказал Патрушев

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут 4 сентября сообщала, что РФ собрала более 110 млн тонн зерна, в том числе 83,5 млн тонн пшеницы. Она отметила, что показатели урожайности оказались выше, чем в 2025 году, и подтвердила, что внутренний рынок России полностью обеспечен необходимым объемом зерна.