Урожай зерна в России с начала 2026 года превысил 110 млн тонн

Сбор зерна в РФ к настоящему времени составил более 110 млн тонн Урожай зерна в России с начала 2026 года превысил 110 млн тонн

Москва4 сен Вести.Россия к настоящему времени собрала более 110 млн тонн зерна, в том числе 83,5 млн тонн пшеницы, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ.

Показатели урожайности выше прошлогодних; внутренний рынок России полностью обеспечен необходимым объемом пшеницы и зерновых, цитирует "Интерфакс" заявление министра.

Обмолочено порядка 70% площадей зерновых и зернобобовых культур, собрали более 110 млн тонн зерна. Это на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом году. Пшеницы уже собрали 83,5 млн тонн заявила она

По ее словам, уборочные работы идут во всех регионах.

Лут также сообщила, что в активной фазе находится и уборка масличных культур - собрано уже 3,3 млн тонн. Начался сбор сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого грунта.

Министр также сообщила, что озимый сев под урожай будущего года в настоящее время ведут 44 региона, засеяно 2,3 млн гектаров, что выше, чем в прошлом году по состоянию на эту дату.