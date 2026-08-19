Москва19 авг Вести.Россия в ближайшие дни достигнет отметки в 100 миллионов тонн собранного зерна, уборочная кампания идет хорошими темпами. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут в интервью "Известиям".

По ее словам, собранный объем фактически обеспечит внутреннюю потребность страны в зерновых.

В ближайшие несколько дней, думаю, что мы уже достигнем уборки по зерновым 100 миллионов тонн отметила Лут

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил ИС "Вести", что перед Россией открываются огромные перспективы на мировом рынке зерна.