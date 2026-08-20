Москва20 авг Вести.Устойчивые показатели уборки зерновых культур позволят обеспечить внутренний рынок России, а также сохранить показатели по экспортному потенциалу. Об этом рассказала финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова в интервью ИС "Вести".

Ожидается, что будут у нас достаточно устойчивые показатели по уборке зерна в этом году. Это урожай порядка 130-135 млн тонн, включая около 85 млн тонн пшеницы. То есть это позволяет нам рассчитывать на достаточно комфортный баланс между внутренним рынком и возможностями по экспортному потенциалу пояснила Ермилова

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что страна в ближайшие дни достигнет отметки в 100 миллионов тонн собранного зерна, уборочная кампания идет хорошими темпами.