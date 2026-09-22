В России уборка урожая вышла на завершающий этап Патрушев: сбор зерновых и масличных культур превышает показатели прошлого года

Москва22 сен Вести.Уборочная кампания в России постепенно приближается к завершению, при этом объем собранных зерновых и масличных культур уже выше прошлогоднего уровня. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания по развитию экспорта сельхозпродукции.

Патрушев отметил, что на фоне высокого урожая важно не допустить затоваривания рынка и обеспечить бесперебойные поставки продукции как внутри страны, так и за рубеж.

В завершающую фазу постепенно переходит уборка нового урожая. Сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным. В связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт сказал вице-премьер

Для этого, по его словам, необходимо задействовать имеющиеся логистические возможности.

Ранее Патрушев отмечал, что Россия входит в список главных поставщиков продовольствия в мире. География отечественных поставок превышает 160 стран.