Патрушев: Россия входит в список ключевых поставщиков продовольствия в мире

Патрушев заявил, что РФ входит в пул ключевых поставщиков продовольствия в мире Патрушев: Россия входит в список ключевых поставщиков продовольствия в мире

Москва15 сен Вести.Россия входит в список ключевых поставщиков продовольствия в мире благодаря высокому качеству и отличному вкусу продукции. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на полях Международного фестивале молодежи.

По его словам, на сегодня география российских поставок превышает 160 государств.

Отечественные товары благодаря своему высокому качеству, а также отличному вкусу очень популярны в мире сказал Патрушев

Вице-премьер подчеркнул, что российский аграрный экспорт в последние годы составляет порядка 100 млн тонн, а его объем в деньгах превышает 40 млрд долларов. В то же время по поставкам отдельных видов товаров РФ занимает лидирующие позиции. Так, каждая пятая экспортная тонна пшеницы, которая представлена на мировом рынке, российского происхождения.

27 августа научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что в ближайшие годы может произойти глобальный продовольственный кризис из-за неурожая в США и Европе.