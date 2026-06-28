Патрушев: РФ может безвозмездно поставлять зерно в Африку, если будет решение

Патрушев заявил о готовности России безвозмездно поставлять зерно в Африку Патрушев: РФ может безвозмездно поставлять зерно в Африку, если будет решение

Москва28 июн Вести.Россия готова безвозмездно поставлять зерно в Африку, если президент страны примет такое решение. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в беседе с ТАСС.

У Патрушева спросили, планируется ли безвозмездно поставлять зерно в африканские страны.

Это прерогатива президента. Если соответствующее решение будет принято, если будут соответствующие указания, будем их исполнять отметил вице-премьер

Ранее Патрушев рассказывал, что посевная кампания в РФ практически завершена, но давать прогнозы по урожаю зерна пока рано.

Россия по итогам 2025 года сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, всего экспортировано 50 миллионов тонн зерновой продукции.