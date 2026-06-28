Москва28 июнВести.Россия готова безвозмездно поставлять зерно в Африку, если президент страны примет такое решение. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в беседе с ТАСС.
У Патрушева спросили, планируется ли безвозмездно поставлять зерно в африканские страны.
Это прерогатива президента. Если соответствующее решение будет принято, если будут соответствующие указания, будем их исполнятьотметил вице-премьер
Ранее Патрушев рассказывал, что посевная кампания в РФ практически завершена, но давать прогнозы по урожаю зерна пока рано.
Россия по итогам 2025 года сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, всего экспортировано 50 миллионов тонн зерновой продукции.