В ЮАР заинтересованы в расширении экспорта вина на российский рынок ЮАР проявляет интерес к расширению поставок вина на российский рынок

Москва25 апр Вести.Южно‑Африканская Республика демонстрирует интерес в расширении объемов поставок винной продукции на российский рынок, при этом основными грузами из России в ЮАР и Кению остаются удобрения, зерно и товары лесопромышленного комплекса. Об этом заявил директор петербургского филиала крупного оператора морских грузоперевозок "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Георгий Ремизов агентству РИА Новости.

По его словам, Южно-Африканская Республика видит потенциал для расширения присутствия своих вин на российском рынке, в том числе за счет выстраивания прямых каналов поставок для отечественного ритейла.

ЮАР демонстрирует интерес к экспорту в Россию бутилированного вина, неопасной химии и промышленного оборудования заявил Ремизов

Он также отмечает, что структура российского экспорта в Кению и Южно‑Африканскую Республику, равно как и импорта из этих африканских государств, за последнее время осталась практически неизменной.

Существенных изменений в номенклатуре грузов с момента запуска сервисов мы не наблюдаем. Так, из Кении традиционно поставляются чай и кофе. Что касается российского экспорта в Кению и ЮАР, то ключевыми грузами остаются зерновые культуры, удобрения, а также продукция лесопромышленного комплекса рассказал Ремизов

В марте сообщалось, что Франция утратила позицию в тройке ведущих европейских поставщиков вина в Россию, сразу опустившись на шестую строчку рейтинга.

Кроме того, в феврале Россия сократила закупки пива из стран Евросоюза в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.