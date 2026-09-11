Москва11 сен Вести.Мировой рынок теряет объемы продовольствия, заявил ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Экспорт пшеницы из России может сократиться более чем на 50%. Вместе с этим ключевые экспортеры азотных и фосфатных удобрений с Ближнего Востока ограничили поставки, указал он.

Фермеры в начале посевной во многих странах не успели купить удобрения и не смогли внести их в почву вовремя. Почва истощается и на следующий год урожайность тоже низкая. С этой точки зрения продовольственный кризис, наблюдаемый сейчас, он не на один сезон. ... Даже если сейчас Ормузский пролив откроется, все стабилизируется, блокада Черного моря снизится, в любом случае мы увидим продолжение продовольственного кризиса из-за того, что он начнет затрагивать другие цепочки, в первую очередь мясную и молочную отрасли