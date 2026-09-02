Эрдоган: нужны инициативы для устранения продовольственного кризиса в Африке

Эрдоган: Турция фиксирует продовольственный кризис в Африке Эрдоган: нужны инициативы для устранения продовольственного кризиса в Африке

Москва2 сен Вести.Турция фиксирует наличие продовольственного кризиса в Африке из-за атак на суда в Черном море. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, необходимы инициативы для устранения кризиса.

Хочу четко сказать: мы видим, что зерновой кризис вновь обострился, особенно на африканском континенте​​​. Целесообразно проявить инициативу, пока проблема не усугубилась еще больше сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Бишкека с саммита ШОС

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка не достигла своей гуманитарной цели – обеспечить продовольственную безопасность Африки. Из Украины было вывезено почти 100% зерна, но на развивающиеся рынки попало лишь 0,2%, а все остальное ушло в Европу.