Москва2 сенВести.Турция фиксирует наличие продовольственного кризиса в Африке из-за атак на суда в Черном море. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, необходимы инициативы для устранения кризиса.
Хочу четко сказать: мы видим, что зерновой кризис вновь обострился, особенно на африканском континенте. Целесообразно проявить инициативу, пока проблема не усугубилась еще большесказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Бишкека с саммита ШОС
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка не достигла своей гуманитарной цели – обеспечить продовольственную безопасность Африки. Из Украины было вывезено почти 100% зерна, но на развивающиеся рынки попало лишь 0,2%, а все остальное ушло в Европу.