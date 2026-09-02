Москва2 сен Вести.Зерновая сделка не достигла своей гуманитарной цели – обеспечить продовольственную безопасность Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции саммита ШОС В Бишкеке.

По его словам, из Украины было вывезено почти 100% зерна, но на развивающиеся рынки попало лишь 0,2%, а все остальное ушло в Европу.

Что касается зерновой сделки. Я очень хорошо помню, я же был вовлечен в этот процесс. Она возникала примерно на таких же мотивах, что нужно обеспечить продовольственную безопасность стран третьего мира, которые голодают и без украинского зерна, там будет настоящая катастрофа и голод унесет тысячи жизней. Мы пошли на это. По-моему, какое-то 0,2% что ли украинского зерна пришло на развивающиеся рынки, в Африку там. Все остальное ушло в Европу. Вполне благополучные страны по нормальной хорошей цене, и Африка оказалась здесь совершенно ни при чем. Это первое. Второе – в рамках этой сделки было решено и некоторые вопросы урегулировать некоторые вопросы, которые представляли интерес для России. Ну, а именно, там сельхозбанк должны были вывести из-под санкций, должны были должны были, или там разрешить ему какие-то формы работы банку нашему, так должны были снять запрет на заход в российские порты кораблей для вывоза нашего нашей продукции. Должны были решить вопрос с страховыми компаниями и так далее, там целый набор. Не сделано было ничего. Просто ноль, совсем ничего. Потом нам сказали: "Ну ничего не сделано". Ну, сроки прошли, мы выходим из сделки сказал Путин

Он добавил, что после выхода из сделки Россия наносила точечные удары только по судам, перевозившим оружие для Украины.