Ekonomim: Турция заинтересована в переговорах с Россией и Украиной о зерне

Турция заинтересована в активизации переговоров с Россией и Украиной о зерне Ekonomim: Турция заинтересована в переговорах с Россией и Украиной о зерне

Москва29 авг Вести.Турция намерена возобновить переговоры с Россией и Украиной по повторному открытию зернового коридора в Черном море. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники в МИД и Минтрансе Турции.

По имеющимся данным, необходимость возобновления зерновой сделки вызвана сложностями с транспортировкой сельхозпродукции на мировые рынки.

В прошлом году мы достигли объема экспорта в $13 млрд и в этом году стремимся к аналогичной цифре сообщил газете президент Турецкой ассоциации экспортеров зерна Казым Тайджи

Он отметил важность бесперебойных поставок зерна из России и Украины.

Почти 40% мировых потребностей в зерне удовлетворяются этими двумя странами. Из-за невозможности поставок продукции на мировые рынки цены уже выросли на 4-4,5%. Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост может превысить 10%. Переработанная зерновая продукция имеет жизненно важное значение, особенно для Африканского континента сказал бизнесмен

Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Украины, Турции и ООН, предусматривала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений из трех украинских портов через Черное море.

Соглашение прекратило действие 17 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что условия сделки в отношении России не выполнялись, а большая часть украинского зерна вывозилась в страны Запада. Главная цель договоренности - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские государства, - не была реализована, констатировал российский лидер, подчеркнув, что вины Москвы в прекращении зерновой сделки нет.