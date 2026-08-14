Москва14 авгВести.Киев за первые 12 дней августа смог экспортировать только около трети от обычного объема зерна. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По его словам, проблемы вывоза сельскохозяйственной продукции связаны с перебоями в работе портовой логистики.
По объемам экспорта за 1–12 августа видим, что удалось вывезти 590 тысяч тонн [зерна], фактически это 30% от потребностицитируют Высоцкого местные СМИ
Ранее директор сельхозпредприятия в Харьковской области Феликс Федоров назвал ситуацию в агросекторе Украины катастрофической.