Украина в августе экспортировала только 30% от необходимого объема зерна

Украина за начало августа вывезла лишь треть от обычного объема зерна Украина в августе экспортировала только 30% от необходимого объема зерна

Москва14 авг Вести.Киев за первые 12 дней августа смог экспортировать только около трети от обычного объема зерна. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, проблемы вывоза сельскохозяйственной продукции связаны с перебоями в работе портовой логистики.

По объемам экспорта за 1–12 августа видим, что удалось вывезти 590 тысяч тонн [зерна], фактически это 30% от потребности цитируют Высоцкого местные СМИ

Ранее директор сельхозпредприятия в Харьковской области Феликс Федоров назвал ситуацию в агросекторе Украины катастрофической.