Москва12 авг Вести.Остановка работы черноморских портов Украины повлияла на экспорт украинских зерновых. Экспорт зерна с Украины упал в разы, отмечает агентство Reuters.

За 12 дней августа экспорт ячменя по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшился в 5,3 раза, пшеницы – в 4,3 раза, а кукурузы – в 2,7 раза, приводит данные агентство.

Прямые убытки сельского хозяйства Украины в этом году могут составить от $1,5 до 3 млрд отметил в интервью агентству министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий

Три одесских порта – Южный, Черноморск и Одесса – с 22 июля не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. Сельхозпроизводители Украины вывозят свою продукцию по автомобильным и железным дорогам к западной границе страны, а также через румынский порт Констанца, дунайские речные порты Рени, Усть-Дунайск и Измаил. При этом украинские железные дороги повысили тарифы на треть на фоне дефицита мазута. Альтернативные пути доставки увеличивают стоимость поставки товаров на 45-50 долларов за каждую тонну. Доходы от продажи нового урожая в ряде хозяйств уже не покрывают себестоимости зерна.

Украина столкнется с экономическими проблемами из-за российских ударов по портам Одессы, ранее предупреждал портал Geopolitika.news (GN). От простоя украинских черноморских портов Киев рискует потерять более половины сельскохозяйственного экспорта. Недополученная выручка в этом случае составит $11,5 млрд.