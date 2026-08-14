Москва14 авг Вести.Сельскохозяйственная отрасль Украины может столкнуться с серьезными потерями из-за перебоев в работе портовой логистики. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, несмотря на хороший урожай, украинские фермеры испытывают сложности с его реализацией. Это лишает их средств, необходимых для подготовки к следующему посевному сезону.

Так, директор сельхозпредприятия в Харьковской области Феликс Федоров назвал ситуацию катастрофической.

Если Украина сегодня не посеет свои посевы, если Украина не посеет рапс, который нужен полякам и немцам, не посеет пшеницу, не посеет озимые культуры и не подготовит почву к весенним работам, то через год мы станем свидетелями настоящего продовольственного кризиса заявил он

Как пишут авторы материала, власти Украины пока не смогли найти решение проблемы, а объявленные меры не устраняют существующие трудности. При этом сельское хозяйство обеспечивает почти 60% экспортных доходов страны, говорится в публикации.

Ранее эксперт оценил проблемы Украины в агросекторе. По его словам, трудности подрывают продовольственный потенциал страны.